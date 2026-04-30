Le recenti tensioni nel mondo arbitrale italiano hanno portato all'ipotesi di commissariamento dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia). Questa possibilità si inserisce in un quadro di scontro e incertezza che coinvolge diverse componenti del calcio nazionale. La discussione si concentra sulle modalità di gestione e sulle eventuali riforme necessarie, mentre le decisioni ufficiali sono ancora in fase di definizione.

Commissariamento è la parola del momento. E c’è un ulteriore fattore da tenere in considerazione e che potrebbe incidere nella grande partita per il futuro del calcio italiano. Il Collegio di garanzia ha confermato in via definitiva la condanna del presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, squalificato per 13 mesi per un’altra brutta storia di pressioni interne. Inutile tornare nel merito della vicenda (il diretto interessato continua a proclamarsi innocente e come già raccontato il sospetto del complotto politico è forte ): il risultato è che a questo punto Zappi decadrà automaticamente, come prevedono le norme. L’ Aia, con tutta probabilità, dovrà essere commissariata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arbitri nel caos, l’Aia verso il commissariamento: da qui parte il vero scontro sul futuro del calcio italiano

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