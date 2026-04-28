Un’indagine della Procura di Milano riguarda l’Associazione Italiana Arbitri, con nuovi dettagli che vengono resi noti in queste ore. Dopo le notizie sui match Udinese-Parma e Inter-Verona, l’inchiesta si sta allargando, coinvolgendo eventuali altre situazioni correlate. Repubblica ha pubblicato un articolo in cui vengono spiegate le attività che sarebbero state oggetto di approfondimento da parte degli investigatori. La vicenda continua a destare attenzione nel mondo dello sport.

Cresce sempre più la bufera che ha colpito l’Associazione Italiana Arbitri. Dopo essere stati resi noti alcuni episodi di campo come i casi di Udinese-Parma e di Inter-Verona, in queste ore stanno emergendo nuovi dettagli dall’inchiesta condotta dalla Procura di Milano. Mentre Gianluca Rocchi ha già scelto la via dell’autosospensione per difendersi dalle accuse di concorso in frode sportiva, l’’inchiesta si allarga arrivando a toccare anche il rapporto tra vertici arbitrali, i club e la sala VAR. Rocchi e il rapporto con i club: la Procura di Milano ha sentito 29 arbitri ed ex arbitri. Secondo quanto raccontato da ‘Repubblica’, la Procura di Milano avrebbe sentito 29 arbitri ed ex arbitri di Serie A e Serie B nell’ambito del fascicolo che vede coinvolti Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Rocchi, l’annuncio di Repubblica spiega cosa faceva: l’inchiesta si allarga

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