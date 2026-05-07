L’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale entra ufficialmente nella sua Fase 2

La Procura di Milano ha avviato la seconda fase di un’indagine che riguarda il sistema arbitrale. Il pubblico ministero ha ampliato il suo ambito di indagine includendo i rapporti tra i designatori arbitrali, la Lega calcio e alcuni club. Finora sono stati acquisiti documenti e ascoltati testimoni, ma non sono state ancora rilasciate dichiarazioni ufficiali. L’indagine prosegue senza ulteriori dettagli pubblici al momento.

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