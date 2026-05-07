L’inchiesta arbitrale e la Fase 2 | domani in Procura Tommasi e Schenone come testimoni I dettagli

Domani in Procura si terranno gli interrogatori di Tommasi e Schenone, chiamati a testimoniare nell’ambito dell’inchiesta arbitrale che ha raggiunto la sua fase due. I due testimoni sono stati convocati per fornire chiarimenti su alcuni aspetti emersi durante le indagini. La Procura ha predisposto gli atti necessari e si prepara a raccogliere le dichiarazioni dei testimoni, senza yet rilasciare ulteriori dettagli sulle questioni trattate.

di Alberto Petrosilli L’inchiesta arbitrale entra nella fase 2: pronti gli interrogatori, in qualità di testimoni, di Tommasi e Schenone. I dettagli. L’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale entra ufficialmente nella sua “Fase 2”. Il pm Pasquale Ascione, dopo aver ascoltato le figure di vertice dell’ Aia, punta ora i riflettori sui rapporti tra designatori, Lega Calcio e club. Domani sarà una giornata cruciale: in Procura sono attesi, come persone informate sui fatti, Dino Tommasi e Giorgio Schenone. L’inchiesta arbitrale e la Fase 2: i dettagli. Il ruolo di Tommasi e l’eredità di Rocchi – Dino Tommasi non è un testimone qualunque.🔗 Leggi su Internews24.com

Notizie correlate

Leggi anche: Inchiesta arbitri, tocca a Schenone e Tommasi: saranno sentiti domani

Inchiesta arbitri, nuovi passaggi in Procura: Schenone verso la convocazioneCalciomercato Juve, Champions decisiva: da Yildiz a Bremer, occhio agli assalti dall’estero! Milan, allarme Champions! Senza, Allegri e Modric...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; Ventinove arbitri in Procura: Rocchi parlava con molti club; Inchiesta Rocchi: più di 5 indagati, ma nessun club coinvolto. Tommasi designatore arbitrale ad interim; Arbitri, Dino Tommasi designatore ad interim.

Inchiesta arbitri, il giorno della verità: la Procura indaga su un incontro tra Rocchi e l’InterL'audizione degli addetti agli arbitri del club nerazzurro, Giorgio Schenone, svelerà cosa può contenere il dossier del pm Ascione. E chiarirà anche cosa aspettarsi dalla giustizia sportiva. Inchiesta ... panorama.it

Inchiesta arbitri, Butti e Pinzani tre ore in Procura: dopo tocca a Schenone dell’InterButti e Pinzani ascoltati per tre ore dal pm. Prossimo sarà Schenone, referee manager dell'Inter. Al centro le designazioni pilotate e le «bussate» al VAR. ilnapolista.it

La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize, accusato di associ - facebook.com facebook

LA PROCURA DI MILANO CHIEDE IL RINVIO A GIUDIZIO PER ENRICO PAZZALI, EX TITOLARE DELL'AGENZIA.. x.com