Domani si terranno le audizioni di Schenone, il referee manager dell'Inter, e di Tommasi, il nuovo designatore arbitrale. Entrambi saranno ascoltati come persone coinvolte nel procedimento, secondo quanto comunicato dagli uffici competenti. Le testimonianze sono parte di un'inchiesta in corso che riguarda questioni legate alla gestione degli arbitri e alle decisioni prese durante le gare recenti. Le autorità hanno confermato le modalità e i tempi delle audizioni.

La fase 2 dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri entra nel vivo. Domani, oltre al club referee manager dell’Inter Giorgio Schenone, sarà infatti convocato come persona informata sui fatti anche Dino Tommasi, il nuovo designatore arbitrale che ha preso il posto di Rocchi dopo l’autosospensione dello scorso 25 aprile. L’indagine del pm Ascione si allarga. E dopo una prima parte in cui sono state sentite esclusivamente persone legate al mondo arbitrale, ora toccherà ad altre figure: ieri è stata la volta di Pinzani e Butti, domani quella di Tommasi e Schenone. Tutte persone che avrebbero avuto dei dialoghi con Rocchi. C’è ovviamente da stabilire la natura di queste conversazioni ed è quello che gli inquirenti proveranno a fare ascoltando varie persone informate sui fatti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, tocca a Schenone e Tommasi: saranno sentiti domani

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