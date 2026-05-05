Inchiesta arbitri nuovi passaggi in Procura | Schenone verso la convocazione

L'inchiesta sulla presunta gestione dei rapporti tra arbitri e altre figure nel mondo del calcio prosegue a Milano. Un pm sta cercando di ricostruire la rete di connessioni, mentre si attendono nuovi sviluppi che possano chiarire la situazione. La vicenda ha suscitato interesse nel mondo sportivo, con alcuni dubbi sulla solidità del fascicolo finora raccolto. La Procura continua a indagare senza tralasciare dettagli importanti.

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