Il comune di Genova ha disposto limiti alcolici e il divieto di esplosivi per il raduno degli Alpini previsto dall’8 maggio. La normativa è stata firmata dal sindaco, che ha recentemente autorizzato un evento musicale di musica elettronica in città. Le misure sono state adottate in vista dell’evento, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti e dell’area coinvolta.

Limiti alcolici per la festa degli Alpini che si raduneranno a Genova dall’8 maggio. Non è uno scenario distopico, ma l’oggetto di un’ordinanza firmata dal sindaco Silvia Salis, che da poco ha organizzato un concerto techno nel capoluogo ligure. In vista della 97ª Adunata Nazionale, l’amministrazione comunale ha stilato un programma di misure preventive per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Se si fossero radunati gli arditi, probabilmente, la sinistra avrebbe ordinato «il sequestro di baionette per i rischi dovuti alla rievocazione storica della battaglia sul Piave». Al di là dell’ironia, il provvedimento non prevede soltanto un limite al consumo di alcol, ma anche una disciplina sull’utilizzo di oggetti potenzialmente pericolosi nelle aree di maggiore afflusso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Limiti alcolici e divieto di esplosivi per il raduno degli alpini a Genova: la normativa della Salis come se fosse la battaglia sul Piave

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