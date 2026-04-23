Una funzionaria della Procura di Genova ha espresso dure critiche nei confronti del raduno degli alpini, accusandoli di comportamenti poco rispettosi. Secondo quanto riferito, avrebbe commentato che i partecipanti “sporcano, bevono e fanno casino” durante l’evento. Le sue parole sono state riportate in vari media, sollevando discussioni sulle percezioni e sui comportamenti di alcuni partecipanti. La vicenda ha suscitato reazioni diverse, con alcuni che contestano le affermazioni e altri che le condividono.

Sconcertante ma vero. C’è chi spara a zero sugli alpini ‘brutti e cattivi’ all’insegna, chissà, di una malcelata avversione ideologica alle divise. Anche quelle più amate e ‘gloriose’ come le penne nere. La protagonista del florilegio di insulti agli alpini è, niente meno, una funzionaria della procura di Genova, nonché ex candidata al Comune per i colori di Avs. Si chiama Lorena Lucattini. Il suo post barricadero e oltraggioso non ha bisogno di commenti. “Ci siamo ereditati questa pagliacciata del raduno degli Alpini, che ci occupano scuole e palestre, almeno si pagassero gli alberghi! Bloccano una città per 3 giorni, la sporcano, bevono, fanno casino, ma a cosa servono questi raduni a spese della collettività.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Genova funzionaria della Procura (Avs) spara a zero sul raduno degli alpini. “Sporcano, bevono e fanno casino”

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