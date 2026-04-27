Tra il 27 e il 29 aprile, il Ponente ligure e le Alpi saranno interessati da temporali pomeridiani accompagnati da nubi e vento. Secondo le previsioni, le zone montane, in particolare le vette, subiranno rovesci nel corso dei pomeriggi. Il peggioramento meteo si concentrerà principalmente nelle ore centrali della giornata, coinvolgendo le aree più alte della regione.

? Cosa sapere Temporali e nubi interesseranno il Ponente ligure e le Alpi tra il 27 e il 29 aprile.. Il peggioramento meteo colpirà le vette montane con rovesci pomeridiani da martedì.. Lunedì 27 aprile 2026, le nubi basse iniziano a interessare il Ponente ligure e il settore centrale della regione, mentre un debole flusso meridionale sull’alto Tirreno e sul Mar Ligure prepara la strada a un peggioramento del tempo previsto per i prossimi giorni. La mattinata di oggi si apre con un cielo velato che avvolge le zone costiere occidentali, con una nuvolosità che appare più sporadica nelle aree centrali. Entro mezzogiorno, però, la situazione dovrebbe cambiare: le nubi tendono a diradarsi, lasciando spazio a un pomeriggio caratterizzato da velature in movimento da nord verso sud che interesseranno quasi tutto il territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, maltempo in arrivo: temporali pomeridiani tra nubi e vento

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