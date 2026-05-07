Ligabue inagura l’Unipol Dome di Milano tra rock ospiti annunci e sorprese

Luciano Ligabue ha aperto ufficialmente l’Unipol Dome di Milano con uno spettacolo intitolato ‘La Prima Notte – Music Opening Ceremony’. La struttura, che ha già ospitato il torneo di hockey delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, prende ora il nome di arena per concerti. Durante l’evento, il cantautore ha avuto ospiti e ha annunciato alcune sorprese, attirando un pubblico numeroso. L’inaugurazione segna l’ingresso della venue nel panorama musicale della città.

E’ affidata a Luciano Ligabue con lo show evento ‘La Prima Notte – Music Opening Ceremony’, l’inaugurazione come palazzetto per i concerti dell’Unipol Dome di Milano, che ha ospitato il torneo di hockey delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, con il nome di Arena Santa Giulia. Il pubblico affluisce un po’ spaesato verso una struttura con cui non ha familiarità e che all’esterno dà l’impressione di essere ancora un work in progress, soprattutto a livello di parcheggi anche se le navette dalla metro di Rogoredo sembrano funzionare, secondo diverse testimonianze. In quella landa suburbana, l’Unipol Dome si staglia come un’astronave, sulla falsariga di altre arene in Europa.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ligabue inagura l’Unipol Dome di Milano tra rock, ospiti, annunci e sorprese Notizie correlate Leggi anche: Dall'hockey olimpico al rock di Ligabue, apre l'"Unipol Dome" Leggi anche: Il ritorno da sold out di Ligabue apre l’era rock dell’Unipol Dome . Sul palco Emma, Carboni e Mannoia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano inaugura la Unipol Dome Arena, il nuovo 'tempio della musica' a Santa Giulia: sul palco Ligabue; Unipol Dome, l’inaugurazione il prossimo 6 maggio; Milano, l'Unipol Dome apre il 6 maggio con un concerto inaugurale; Ligabue in concerto a Milano: si inaugura l'Unipol Dome. Scaletta, orari, come arrivare e tutte le strade chiuse. Ligabue inagura l’Unipol Dome di Milano tra rock, ospiti, annunci e sorpreseE' affidata a Luciano Ligabue con lo show evento 'La Prima Notte – Music Opening Ceremony', l'inaugurazione come palazzetto per i concerti dell’Unipol Dome di ... lapresse.it Ligabue inaugura l’Unipol Dome di Milano: sold out e ospiti d’eccezioneLuciano Ligabue ha ufficialmente inaugurato l’ Unipol Dome di Milano, la nuova e attesissima arena di Santa Giulia, con un evento che ha registrato il tutto esaurito. Ben sedicimila spettatori hanno a ... it.blastingnews.com Luciano Ligabue alla Unipol Dome di Milano: le mie foto - facebook.com facebook . @FiorellaMannoia sul palco dell'Unipol Dome di Milano con @ligabue: insieme hanno annunciato un nuovo evento live per UNA NESSUNA CENTOMILA e introdotto il brano inedito NESSUNO È DI QUALCUNO di Luciano dedicato al tema della violenza co x.com