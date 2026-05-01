Dall' hockey olimpico al rock di Ligabue apre l' Unipol Dome

Da mercoledì la nuova vita dell'ex Palaitalia. Arena modello Usa con speakeasy e ristoranti «Certe notti» a Santa Giulia. Dal tifo olimpico per gli atleti di hockey su ghiaccio e le finalissime tra Stati Uniti e Canada sia per i Giochi invernali che per le Paralimpiadi, al rock di Luciano Ligabue- Mercoledì prossimo l'ormai ex Palaitalia o Arena Santagiulia riapre nella nuova versione «Unipol Dome», palazzetto per concerti e grandi eventi sportivi e culturali di livello internazionale. E sarà il Liga a battezzare il nuovo palco milanese per «La prima Notte-Music Opening Ceremony». Taglio del nastro alle 18.30 con il sindaco Beppe Sala e dalle 21 si accende la musica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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