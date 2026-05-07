Libero dopo 22 giorni l'ex Banda della Magliana Raffaele Pernasetti arrestato per narcotraffico

Dopo 22 giorni di detenzione, il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di Raffaele Pernasetti, noto come er Palletta, arrestato in relazione a un'indagine sul narcotraffico. La decisione si è resa possibile grazie ai ricorsi presentati dai suoi avvocati, che hanno riguardato anche un procedimento legato a una gambizzazione avvenuta alcuni anni fa. La custodia in carcere è stata quindi annullata, lasciando Pernasetti libero di tornare in libertà.

Il Tribunale del Riesame ha annullato la custodia in carcere di Raffaele Pernasetti, er Palletta, dopo il ricorso dei suoi legali in due diversi procedimenti: uno per narcotraffico e uno per la gambizzazione di un meccanico della Magliana.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Arrestato l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti: il ruolo di ‘er Palletta’ nel narcotraffico di RomaC’è un ex elemento di spicco della Banda della Magliana, fra le 13 persone arrestate per droga a Roma. Banda della Magliana, arrestato Raffaele Pernasetti: chi è l’ex boss ‘Er Palletta’Traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, lesioni e tentato omicidio. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Raffaele Pernasetti torna libero, perché l'ex Banda della Magliana è stato scarcerato dopo 22 giorni. Libero dopo 22 giorni l’ex Banda della Magliana Raffaele Pernasetti, arrestato per narcotrafficoIl Tribunale del Riesame ha annullato la custodia in carcere di Raffaele Pernasetti, er Palletta, dopo il ricorso dei suoi legali in due diversi procedimenti ... fanpage.it Banda della Magliana, scarcerato Er Palletta dopo 22 giorni: ecco perchéIl Tribunale del Riesame ha reso note le motivazioni che hanno portato alla scarcerazione, dopo appena 22 giorni, di un ex membro della banda della Magliana. Raffaele Pernasetti, 75 anni, conosciuto c ... affaritaliani.it