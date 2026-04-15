Arrestato l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti | il ruolo di ‘er Palletta’ nel narcotraffico di Roma

Un ex esponente di spicco della Banda della Magliana è stato arrestato tra le 13 persone per traffico di droga a Roma. L’uomo era conosciuto con il soprannome di ‘er Palletta’ e secondo le indagini avrebbe avuto un ruolo centrale nella gestione del narcotraffico nella capitale. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure restrittive in diverse zone della città, proseguendo le attività di contrasto al traffico illecito.

C’è un ex elemento di spicco della Banda della Magliana, fra le 13 persone arrestate per droga a Roma. Si tratta di Raffaele Pernasetti detto ‘er Palletta’, 75 anni, cuoco nel ristorante ‘Oio A Casa Mia’ di proprietà del fratello, nel quartiere del Testaccio. Nell’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma, sono stati arrestati e portati in carcere anche Manuel Severa (già in carcere per l’omicidio di Cristiano Molè avvenuto al Corviale il 15 gennaio del 2024 – ndr), Manolo Bardeglinu, Alessandro De Angelis, Claudio Di Lodovico, Simone Di Matteo, Danilo Livi, Fabrizio Marinucci e Daniele Medori. Agli arresti domiciliari sono finiti invece, Daria Di Silvestro, Manuel Peccia, Fabiola e Damiano Piacenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arrestato l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti: il ruolo di ‘er Palletta’ nel narcotraffico di Roma Manette per Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di... Roma, 13 arrestti nella notte tra cui Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di...