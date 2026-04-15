Un uomo ritenuto tra le fonti di ispirazione per un personaggio di un noto romanzo criminale è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Roma. La sua cattura si inserisce in un’operazione che ha portato all’arresto di altri dodici soggetti e riguarda accuse di traffico di stupefacenti. La vicenda coinvolge un ex boss legato alla Banda della Magliana, conosciuto anche con il soprannome di ‘Er Palletta’.

Traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, lesioni e tentato omicidio. Sono queste le accuse con cui i carabinieri di Roma hanno messo a segno unamaxi operazione con l’arresto di 13 persone, tra cui uno storico esponente dellaBanda della Magliana. Si tratta di Raffaele Pernasetti che, conosciuto come Er Pallotta e ritenuto il nome più “rilevante” tra gli arresti, secondo le ricostruzioni degli investigatori,avrebbe favorito l’attività di fornitura della drogagrazie ai suoi presunti legami con alcuni componenti del clan Senese e una particella di ‘Ndrangheta. Le piazze di spaccio nelle quali venivano smerciate le sostanze stupefacenti non sono nuove per la Capitale: Trullo, Corviale, Magliana Nova, Garbatella e Monteverde Novo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Banda della Magliana, arrestato Raffaele Pernasetti: chi è l’ex boss ‘Er Palletta’

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Arrestato l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti: il ruolo di ‘er Palletta’ nel narcotraffico di RomaC’è un ex elemento di spicco della Banda della Magliana, fra le 13 persone arrestate per droga a Roma.

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