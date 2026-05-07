Libano un soldato israeliano mette una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria

Un soldato israeliano è stato immortalato mentre mette una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria, nel sud del Libano. La foto, diffusa recentemente, ha suscitato reazioni nella regione. L’esercito israeliano ha annunciato di aver avviato un’indagine sulla vicenda. La statua si trova nello stesso villaggio dove si sono verificati altri episodi di tensione tra le parti.

L’Idf apre un’indagine dopo la diffusione della foto dal sud del Libano. Stesso villaggio protagonista di un altro episodio di vandalismo contro una statua di Gesù 3 settimane fa Nel villaggio cristiano di Debel nel sud del Libano è diventata virale nelle ultime ore l’immagine di un soldato dell’esercito israeliano mentre infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. Lo scatto, condiviso sui social a distanza di settimane dall’accaduto, ha riacceso le polemiche su comportamenti ritenuti offensivi verso simboli religiosi in un’area segnata già dalle forti tensioni militari. A confermare l’autenticità della fotografia è stato il portavoce dell’Idf, che ha parlato di un’immagine scattata “diverse settimane fa” proprio a Debel.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Libano, un soldato israeliano mette una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria Notizie correlate Foto di un soldato israeliano che infila una sigaretta in bocca a una statua della Madonna. Idf: “Provvedimenti disciplinari”Una foto pubblicata sui social media e dal Times of Israel mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della... Libano, soldato dell’IDF oltraggia una statua della Madonna con una sigaretta in boccaDopo la statua di Gesù presa a bastonate, ecco un nuovo oltraggio di un soldato israeliano a un simbolo religioso cristiano in Libano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Soldato israeliano profana statua della Madonna in Libano; Israele, soldato oltraggia statua della Madonna con una sigaretta; Libano, la statua della Vergine Maria profanata da un soldato israeliano; Oltraggio a una statua della Madonna in Libano: un soldato israeliano le mette in bocca una sigaretta. L'esercito: Un incidente oggetto di indagine. Libano, soldato israeliano mette una sigaretta in bocca alla statua di MariaNuova foto shock dal Libano: un soldato israeliano è stato ritratto mentre mette una sigaretta in bocca alla statua di Maria. L'Idf apre un'indagine. tgcom24.mediaset.it VIDEO | Ancora un gesto contro la cristianità in Libano: un soldato israeliano mette una sigaretta nella bocca della Vergine MariaROMA – L’esercito israeliano in Libano, come pure a Gaza, continua ad infrangere ogni cosa. Che si tratti di diritto internazionale, umanitario o di semplice rispetto per la religione altrui, a quanto ... dire.it Nuovo oltraggio dell'esercito israeliano ai simboli cristiani. Una foto immortala un soldato dell'Idf infilare una sigaretta in bocca alla statua della Vergine Maria. Il villaggio libanese in cui è avvenuto il nuovo atto di vandalismo è Debel, lo stesso dove tre settima - facebook.com facebook