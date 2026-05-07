Libano soldato dell’IDF oltraggia una statua della Madonna con una sigaretta in bocca

Un soldato dell’IDF ha danneggiato una statua della Madonna in Libano, inserendo una sigaretta in bocca. In precedenza, un'altra statua di Gesù era stata colpita con un bastone da un militare israeliano. Entrambi gli episodi sono stati resi noti nei giorni scorsi.

Dopo la statua di Gesù presa a bastonate, ecco un nuovo oltraggio di un soldato israeliano a un simbolo religioso cristiano in Libano. Sta infatti facendo il giro del web una foto scattata a un militare dell’ IDF che, mentre fuma, infila una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna. Israeli soldier desecrating a Virgin Mary statue by placing a cigarette in its mouth in southern Lebanon. pic.twitter.comtD1xiVCnQn — Clash Report (@clashreport) May 6, 2026 L’IDF ha affermato che «la condotta del soldato si discosta completamente dai valori che ci si aspetta» dal personale dell’esercito di Tel Aviv e che, «a seguito di una prima verifica, l’immagine in questione è stata scattata diverse settimane fa ».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Libano, soldato dell’IDF oltraggia una statua della Madonna con una sigaretta in bocca Notizie correlate Foto di un soldato israeliano che infila una sigaretta in bocca a una statua della Madonna. Idf: “Provvedimenti disciplinari”Una foto pubblicata sui social media e dal Times of Israel mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della... Leggi anche: Sigaretta nella bocca della Madonna: bufera sul soldato israeliano e l’Idf apre un’indagine Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oltraggio a una statua della Madonna in Libano: un soldato israeliano le mette in bocca una sigaretta. L'esercito: Un incidente oggetto di indagine; Un'altra profanazione accende le tensioni in Libano. Israele: Stiamo indagando; Soldato israeliano profana statua della Madonna in Libano; Israele, soldato oltraggia statua della Madonna con una sigaretta. Libano, soldato dell’IDF oltraggia una statua della Madonna con una sigaretta in boccaLibano, soldato dell’IDF oltraggia una statua della Madonna con una sigaretta in bocca. Nuovo vilipendio a un simbolo religioso cristiano. lettera43.it Nuova foto shock, soldato dell'Idf mette una sigaretta in bocca a una statua di MariaCircola sui social media una foto che mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria, in un villaggio cristiano nel sud del Libano. (ANSA) ... ansa.it Mercoledì sera Israele ha attaccato Beirut, la capitale del Libano, per la prima volta da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco tra il governo israeliano e quello libanese, lo scorso 16 aprile - facebook.com facebook Libano, soldato israeliano mette una sigaretta in bocca alla statua di Maria #libano x.com