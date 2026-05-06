Un’immagine pubblicata sui social media ha suscitato polemiche: mostra un soldato israeliano con una sigaretta in bocca, avvicinata a una statua della Vergine Maria. L’episodio ha provocato reazioni di sdegno e indignazione, portando le autorità militari a avviare un’indagine ufficiale sul comportamento del militare coinvolto. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse comunità e ha sollevato discussioni sul rispetto delle simbologie religiose.

Un'immagine intollerabile quella pubblicata sui social media. Nello scatto, si vede un soldato israeliano infilare una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria. Un gesto incomprensibile e ingiustificabile. Stando a quanto riferito dal Times of Israel, l'episodio si è verificato nel villaggio cristiano di Debel, nel sud del Libano, e risale a qualche settimana fa. Dopo lo sfregio denunciato il mese scorso – ossia quando un soldato si è accanito contro una statua di Gesù, distruggendola – adesso quest'ultima vergogna. Il soldato dell'Idf infila la sigaretta nella bocca della statua. Uno sfregio, forse. Oppure un gesto goliardico. In ogni caso, un atto condannabile, in particolare perché compiuto da un soggetto che indossa la divisa e rappresenta il suo Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sigaretta nella bocca della Madonna: bufera sul soldato israeliano e l’Idf apre un’indagine

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La mia domanda potrà sembrare una scemenza ma vorrei un parere: esiste una normativa riguardo le pause sigaretta per gli insegnanti Mi spiego: lavoro alla primaria, nell' equipe di classe (4 insegnanti in tutto)sono l unica non fumatrice. Se siamo in compr - facebook.com facebook