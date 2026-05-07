Libano razzo colpisce mezzo nella base italiana Unifil | ‘Nessun ferito’

Un razzo ha colpito un mezzo militare all’interno della base italiana in Libano, appartenente alla missione Unifil. L’incidente non ha provocato feriti tra i militari presenti, ma ha causato danni di lieve entità al veicolo. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni già elevato nella regione e potrebbe influire sugli equilibri geopolitici in atto.

Solo danni lievi a un mezzo militare e nessun militare ferito, ma la vicenda potrebbe alzare le tensioni sugli equilibri già precari a livello geopolitico internazionale. E’ all’interno della base di Shama,sede del contingente italiano di Unifil Sectr West, che questo pomeriggio un razzo è caduto provocando, fortunatamente, solo lievi danni a un mezzo militare. Nel mirino della base Unifil, la provenienza del razzo. Si indaga, infatti, sulla provenienza del colpo che ha centrato la sede. E dopo primi accertamenti, da quanto appreso, sembra che a finire nella base italiana di Shama sarebbe stato un razzo a corto raggio da 107 millimetri....🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Libano, razzo colpisce mezzo nella base italiana Unifil: ‘Nessun ferito’ Notizie correlate Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil in Libano: nessun feritoABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nella base di Shama Nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, un razzo, la cui origine è ancora in fase di verifica, è... Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente... Altri aggiornamenti Si parla di: Medio Oriente, Cnn: 'L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa'. Telefonata Trump-Netanyahu - LIVEBLOG. Libano, soldati italiani ancora sotto tiro: razzo colpisce la base militare Unifil, nessun feritoUn razzo a corto raggio è caduto nella sede del contingente italiano. La notizia è stata comunicata dal ministero della Difesa. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’arma sia una di quelle util ... editorialedomani.it Libano, razzo colpisce base italianaUn razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di Unifil Sector West, in Libano. Lo rende noto il Ministero ... rainews.it