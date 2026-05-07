Libano razzo colpisce base italiana Unifil di Shama | nessun ferito

Nel sud del Libano, un razzo ha colpito questa sera la base italiana di Shama, all’interno della missione Unifil Sector West. La provenienza del proiettile non è ancora stata stabilita, ma non sono stati registrati feriti tra i militari presenti. La zona è stata circondata e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre proseguono le verifiche ufficiali.

Tensione nel sud del Libano dove questo pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente italiano impegnato nella missione Unifil Sector West. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa, spiegando che non si registrano feriti tra i militari italiani presenti nella base. L’esplosione avrebbe provocato soltanto lievi danni a un mezzo militare in dotazione al contingente. L’episodio riaccende l’attenzione sulla delicata situazione lungo il confine tra Libano e Israele, area che negli ultimi mesi è stata più volte teatro di lanci di razzi, bombardamenti e scontri armati.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, razzo colpisce base italiana Unifil di Shama: nessun ferito Notizie correlate Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil in Libano: nessun feritoABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nella base di Shama Nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, un razzo, la cui origine è ancora in fase di verifica, è... Libano, razzo colpisce mezzo nella base italiana Unifil: ‘Nessun ferito’Solo danni lievi a un mezzo militare e nessun militare ferito, ma la vicenda potrebbe alzare le tensioni sugli equilibri già precari a livello... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Medio Oriente, Cnn: 'L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa'. Telefonata Trump-Netanyahu - LIVEBLOG. Libano, soldati italiani ancora sotto tiro: razzo colpisce la base militare Unifil, nessun feritoUn razzo a corto raggio è caduto nella sede del contingente italiano. La notizia è stata comunicata dal ministero della Difesa. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’arma sia una di quelle util ... editorialedomani.it Libano, razzo colpisce base italianaUn razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di Unifil Sector West, in Libano. Lo rende noto il Ministero ... rainews.it