Libano attacco israeliano a Sidone | i soccorritori scavano tra le macerie

Venerdì il Ministero della Salute libanese ha comunicato che almeno otto persone sono state uccise in un attacco israeliano nella città di Sidone, sulla costa meridionale del Libano. I soccorritori stanno attualmente scavando tra le macerie cercando di trovare eventuali sopravvissuti o ulteriori vittime. L'attacco ha coinvolto zone densamente popolate e ha provocato danni significativi.

Almeno otto persone sono state uccise in un attacco israeliano nella città costiera meridionale di Sidone, ha riferito venerdì il Ministero della Salute libanese. Altre nove sono rimaste ferite. Il bilancio è destinato probabilmente ad aumentare man mano che gli operatori della protezione civile scavano tra le macerie. Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, attacco israeliano a Sidone: i soccorritori scavano tra le macerie Articoli correlati Libano, raid israeliano rade al suolo un edificio commerciale: i negozianti tra le macerieI residenti e i negozianti di Sidone, una città costiera nel sud del Libano, mostrano i danni causati nel loro quartiere da un attacco israeliano,... Attacco israeliano in Libano: colpiti un edificio e un hotelUn attacco aereo israeliano ha colpito un edificio nella città di Baalbek, nel Libano orientale. Tutto quello che riguarda Libano attacco israeliano a Sidone i... Temi più discussi: Libano, raid su hotel a Beirut: 4 morti e 10 feriti. Idf: Colpiti i comandati Hezbollah; Primo attacco congiunto Iran-Hezbollah contro Israele, 15 morti in Libano; Grande fuga dal sud del Libano; Libano, gli edifici distrutti dall'attacco israeliano a Beirut. Razzi di Hezbollah su Israele, Tsahal attacca il Libano: almeno 31 morti e centinaia di feritiL'esercito israeliano ha bombardato la capitale libanese Beirut a più riprese dopo che l'attacco notturno di Hezbolla contro Israele. Secondo il ministero della Sanità libanese ci sono almeno 31 morti ... it.euronews.com Le foto del bombardamento israeliano nel centro di BeirutGiovedì pomeriggio Israele ha bombardato il centro di Beirut, capitale del Libano, per la seconda volta in due giorni: due attacchi hanno colpito il quartiere di Bachoura, nel centro della città, una ... ilpost.it ++ Crosetto: "Missione Unifil in Libano, per il ritiro stiamo valutando con l'Onu" ++ - facebook.com facebook In #Libano, oltre 500.000 persone sono state costrette a fuggire da #Beirut dopo gli ordini di evacuazione da parte delle autorità israeliane. Questa è una crisi umanitaria che continua a crescere. Noi siamo al loro fianco per sostenerli in questa terribile crisi. x.com