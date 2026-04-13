Un attacco israeliano ha colpito gli uffici della Croce Rossa nella città di Tiro, nel sud del Libano. L'episodio ha causato la morte di un ferito durante il trasporto e ha provocato danni a diversi veicoli dell’organizzazione umanitaria. L’attacco si è verificato nei pressi dell’ingresso degli uffici situati nella zona costiera della città. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali responsabilità o cause dell’attacco.

Un attacco israeliano vicino all’ingresso degli uffici della Croce Rossa nella città costiera di Tiro, nel sud del Libano, ha ucciso un ferito che era in fase di trasporto, danneggiando diversi veicoli della Croce Rossa. Una persona informata sui fatti ha detto che l’attacco ha preso di mira un uomo in moto che trasportava il ferito. Non è chiaro chi fossero le due persone. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, un attacco israeliano colpisce gli uffici della Croce Rossa a Tiro

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