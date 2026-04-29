Nel sud del Libano, sono stati effettuati raid da parte delle forze israeliane, mentre la popolazione locale affronta una crisi alimentare grave. Circa un quarto degli abitanti del paese si trova a rischio di fame, con le risorse alimentari sempre più scarse a causa del conflitto in corso con l’Iran. La situazione evidenzia le difficoltà di approvvigionamento e l’impatto diretto della guerra sulla vita quotidiana dei civili.

Quasi un quarto della popolazione del Libano rischia di soffrire la fame a causa della guerra con l’Iran. Allarme della FAO. Mentre nuovi attacchi israeliani colpiscono il sud del Libano: 8 le vittime. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, raid israeliani nel Sud. Popolazione alla fame

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