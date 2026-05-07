Libano colpita da un razzo la base Unifil che ospita gli italiani

Nel sud del Libano, una base delle forze di pace dell’Onu ha subito un attacco con un razzo. La struttura ospita militari italiani e si trova nella regione di Shama. Non ci sono notizie di feriti tra le forze coinvolte, ma l’attacco ha causato danni alla struttura. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno monitorando gli sviluppi dell’incidente.

Il razzo caduto sulla base Unifil di Shama, che ospita il contingente italiano, riporta l’attenzione sulla fragilità del quadro di sicurezza nel Libano meridionale. L’episodio non ha provocato feriti e ha causato danni limitati, ma lascia aperto il nodo più delicato, quello dell’origine del lancio. Finché provenienza e dinamica non saranno chiarite, resta sospeso il giudizio sulla portata reale dell’accaduto per la missione italiana La base Unifil di Shama, sede del contingente italiano nel Sector West, è stata colpita da un razzo nel Libano meridionale. L’episodio avviene in un’area di confine con Israele segnata dalla presenza di Hezbollah, dagli scambi di fuoco e dalla pressione militare legata al conflitto, che rendono fragile la sicurezza delle postazioni internazionali.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Libano, colpita da un razzo la base Unifil che ospita gli italiani Notizie correlate Unifil: base italiana in Libano colpita da un razzo. Nessun ferito, danni solo a un mezzo militareNon si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Leggi anche: Iraq, attacco all'hotel degli italiani: nessun ferito. E in Libano colpita la base Unifil Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: AVSI. In Libano l’emergenza continua; Libano,Israele non si ferma continuano bombardamenti e demolizioni; LIBANO, UNHCR: Nonostante il cessate il fuoco annunciato, sempre più persone sono costrette ad abbandonare le proprie case - UNHCR; Stragi israeliane nel sud del Libano. Beirut attacca Hezbollah: Colpa sua. Libano, colpita da un razzo la base Unifil che ospita gli italianiLa base Unifil di Shama, sede del contingente italiano nel Sector West, è stata colpita da un razzo nel Libano meridionale. L’episodio avviene in un’area di confine con Israele segnata dalla presenza ... formiche.net Un razzo ha colpito la base dell’UNIFIL Libano, dove c’è un numeroso contingente italiano: non ci sono morti o feritiGiovedì pomeriggio un razzo ha colpito la base UNIFIL (la missione delle Nazioni Unite in Libano) di Shama, nel sud del paese, dove c’è il contingente più numeroso delle missioni italiane all’estero. ilpost.it Libano: razzo colpisce la base UNIFIL del contingente italiano - facebook.com facebook Libano, soldato israeliano mette una sigaretta in bocca alla statua di Maria #libano x.com