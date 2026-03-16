Due attacchi in poche ore colpiscono italiani in Iraq e Libano. A Baghdad, un drone ha attaccato un hotel dove soggiornava personale italiano, senza provocare feriti. Nello stesso arco di tempo, un attacco ha interessato una base dell’Unifil in Libano. Entrambi i fatti sono stati confermati dalle autorità locali e militari.

Libano e Iraq. Due attacchi agli italiani in poche ore. In tarda serata un drone ha colpito un hotel a Baghdad dove alloggiava anche personale italiano, che si trovava comunque in sicurezza e non è stato coinvolto nell’esplosione. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è messo in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa e il comandante del Comando operativo di vertice interforze, per avere aggiornamenti sul personale, che ha trovato riparo nei bunker. Gli occhi del mondo, insomma, sono puntati sull’Iran. Ma è il Libano il fronte che rischia di incendiarsi. Dopo i bombardamenti su Beirut, la valle della Beqaa e il sud del Paese dei cedri, l'esercito israeliano ha annunciato l’inizio di “operazioni terrestri limitate” contro Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Iraq, attacco all'hotel degli italiani: nessun ferito. E in Libano colpita la base Unifil

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