L’IA nel trasporto aereo il convegno di Sacbo

Nella giornata di ieri si è svolto un convegno dedicato all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel settore del trasporto aereo. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e professionisti che hanno discusso delle tecnologie emergenti e delle soluzioni pratiche adottate dalle compagnie aeree e dagli aeroporti. Sono stati presentati vari progetti e sperimentazioni che coinvolgono l’automazione dei processi, la gestione dei voli e il miglioramento dell’esperienza dei passeggeri.

L’uso e le applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale sono diventati oggetto di analisi e valutazione previste dal Decreto Legislativo 231, il modello di organizzazione, gestione e Controllo nel settore dell’aviazione civile e fondamentale punto di riferimento per le società di gestione aeroportuali, le compagnie aeree e le società di handling. Alle nuove sfide dell’Intelligenza Artificiale, tra diritto e responsabilità, SACBO ha dedicato un convegno, che si è svolto al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, che ha permesso di mettere a confronto le prospettive e i rischi potenziali dell’IA nel trasporto aereo, con riferimento all’uso corretto e regolamentato, alla sicurezza e ai processi di digitalizzazione a livello organizzativo e operativo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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