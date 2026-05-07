Un trapper con posizioni politiche comuniste ha pubblicato un messaggio online in cui minaccia di far saltare in aria i giovani di Fratelli d’Italia e fa riferimenti a Meloni e La Russa, auspicando per loro lavori forzati e paragonandoli ai kulaki, contadini collettivizzati durante l’epoca sovietica. La dichiarazione è stata diffusa sui social media e sta suscitando attenzione tra le autorità.

«Meloni e La Russa ai lavori forzati, come i kulaki» e «siamo vicini alla giovanile di Fratelli d’Italia, non è un concerto ma sai che li faccio saltare tutti quanti in aria». Queste alcune delle minacce contenute nella canzone “ Marx nel borsello ” di Yungpaninaru, un trapper che si definisce queer, neurogender e proletario, c on tanto di falce e martello nella descrizione del profilo Instagram. Ha più di seimila seguaci e il suo video ha registrato in poche settimane 135mila visualizzazioni. C’è chi usa le note per esprimere dissenso verso il totalitarismo e chi invece le umilia per propalare odio sui social. Altro che pacifismo, sembra che i fenomeni social vicini alle frange lgbt siano carichi di livore contro gli eterosessuali e in generale con chi non la pensa come loro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Li faccio saltare in aria”: il trapper comunista minaccia i giovani di FdI. E vuole Meloni e La Russa ai lavori forzati

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