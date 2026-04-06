Il presidente americano ha minacciato di far saltare tutto in aria in risposta all’Iran, con un ultimatum che scade domani. La sua comunicazione è arrivata attraverso diversi messaggi sui social, che hanno suscitato preoccupazioni a livello internazionale. La situazione tra i due paesi è tesa, con segnali di possibile escalation nelle prossime ore. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi di questa crisi.

Non sono giorni facili e la conferma arriva direttamente dalla quantità di messaggi minacciosi che il presidente americano Donald Trump sta affidando ai suoi social. Ora, la deadline per un ulteriore inasprimento del conflitto è fissata per domani, 7 aprile, alle 8 di sera. Trump ha lanciato quello che definisce l’ultimatum finale a Teheran: riaprire lo Stretto di Hormuz entro le 20 ora locale di martedì 7 aprile, oppure affrontare un attacco militare totale contro le infrastrutture del Paese. “ Faccio saltare tutto il paese per aria, sarà l’inferno se i bastardi dell’Iran non aprono il fo*t*to Stretto di Hormuz “. Trump on his Iran deadline: Tuesday, 8:00 P. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump all’Iran: “Faccio saltare tutto in aria”. L’ultimatum scade domani, è allarme mondiale

"Accordo entro 48 ore o faremo saltare in aria l'Iran". La minaccia di TrumpSe l'Iran non raggiungerà un accordo entro 48 ore, "faremo saltare in aria l'intero Paese".

Trump senza freni contro Teheran: "Senza accordo faccio saltare tutto e prendo il petrolio"Continua l'escalation verbale del presidente americano contro le autorità iraniane a cui avrebbe dato poche ore per raggiungere un'intesa La tensione...

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranMartedì in Iran sarà la Giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - ... tg24.sky.it

“Martedi’, alle 8 pm Eastern time”. In un ultimo post su Truth il presidente americano Donald Trump da’ un’ora, senza specificare se si tratti dell’ultimatum dato poco prima a Teheran o di altro. Nel post precedente il leader aveva avvertito Teheran che sempre il facebook

Trump: "Aprite Hormuz, bastardi. O devasto tutto". Poi il post criptico: "Martedì ore 20". Teheran: "Così trascini gli Usa in un inferno" x.com