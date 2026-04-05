Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, se entro 48 ore non verrà raggiunto un accordo, si procederà a un intervento militare contro l'Iran. La minaccia è stata comunicata durante un'intervista televisiva, in cui ha precisato che l'azione coinvolgerebbe l'intero Paese. La comunicazione ha generato preoccupazioni internazionali, considerando le implicazioni di un intervento di questa portata.

Se l'Iran non raggiungerà un accordo entro 48 ore, "faremo saltare in aria l'intero Paese". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump ad ABC News. Trump, in un'intervista telefonica con la corrispondente politica senior di ABC News, Rachel Scott, ha affermato di aspettarsi che il governo iraniano raggiunga un accordo entro "giorni, non settimane". "Se succede, succede. E se non succede, faremo saltare in aria l'intero Paese", ha detto. "Faremo saltare in aria, come ho detto, sarà il giorno del ponte e sarà il giorno della centrale elettrica in Iran". Trump ha affermato che "poco" e' "off limits" se non si raggiungerà un accordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Accordo entro 48 ore o faremo saltare in aria l'Iran". La minaccia di Trump

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