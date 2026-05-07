L’Hub di Poste per rilanciare Valleverde

Un nuovo progetto di Poste Italiane mira a rilanciare il marchio Valleverde, che finora non ha raggiunto tutte le sue potenzialità. L’azienda ha annunciato un piano strategico per migliorare la presenza e le performance del marchio nel mercato. L’obiettivo è rafforzare la posizione di Valleverde attraverso iniziative specifiche e investimenti mirati. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel settore e di attenzione al settore retail.

"L’occasione fornita da Poste Italiane va sfruttata per rilanciare Valleverde, che non ha espresso appieno le proprie potenzialità". Il consigliere comunale FdI Andrea Blarasin (nella foto), candidato alle prossime elezioni, esprime idee per rilanciare l’area a Piediripa: "Il Comune di Macerata ha rilasciato il permesso a costruire un edificio industriale nei lotti 20, 21 e 22. Poste Italiane ha programmato un investimento importante nel capoluogo maceratese e si prepara alla realizzazione di un hub per la logistica ". Due sono i riflessi positivi secondo Andrea Blarasin: "Poste in questo modo potenzierà la presenza nel territorio anche dal punto di vista occupazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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