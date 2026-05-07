L’Hellwatt Festival si trova al centro di una situazione di tensione, con il direttore artistico rimosso dall’incarico. La rassegna, prevista dal 4 al 18 luglio presso l’Rcf Arena, continuerà comunque secondo gli organizzatori. La decisione di sostituire il responsabile artistico è stata comunicata ufficialmente, senza alterare la conferma dell’evento. La manifestazione si svolgerà come previsto, anche se si sono verificati cambiamenti nella gestione creativa.

Silurato. Victor Yari Milani non è più il direttore artistico dell’ambizioso quanto confusionario e quasi misterioso Helwatt Festival in programma nei weekend dal 4 al 18 luglio all’ Rcf Arena. A dargli il benservito sono stati gli organizzatori con una nota ufficiale diramata nella tardissima serata di martedì quasi come a volere rendere ancora più infausta storicamente e simbolicamente la data del 5 maggio. Una sorta di epitaffio napoleonico per l’ormai ex comandante della kermesse al quale sorprendentemente era stata affidata la missione di rilanciare la maxi struttura per concerti che non ha mai spiccato davvero il volo da quando è stata inaugurata quattro anni fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Hellwatt Festival nel caos. Silurato il direttore artistico: "Ma la rassegna è confermata"

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