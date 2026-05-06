Hellwatt Festival | CVolo interrompe il rapporto con il direttore artistico

Il festival Hellwatt ha annunciato la fine della collaborazione con il direttore artistico, Milani. La produzione ha deciso di interrompere il rapporto senza fornire dettagli sulle motivazioni ufficiali. La decisione arriva dopo alcune controversie legate agli artisti coinvolti, che hanno generato tensioni interne. Non sono stati resi noti ulteriori particolari sui motivi che hanno portato a questa interruzione del rapporto professionale.

? Cosa scoprirai Perché la produzione ha deciso di tagliare i ponti con Milani?. Quali controversie sugli artisti hanno causato la crisi interna?. Chi sostituirà il direttore artistico per le date di luglio?. Come cambierà la selezione musicale dopo l'addio di Victor Milani?.? In Breve Eventi programmati all'Rcf Arena nelle date del 4, 5, 11, 17 e 18 luglio.. Controversie su artisti come Kanye West e sul precedente arresto di Baby Gang.. Dubbi del settore musicale sulla competenza professionale di Victor Yari Milani.. Necessità di nuova guida creativa per gestire la programmazione estiva reggiana.. La società C.Volo ha ufficialmente interrotto la collaborazione con il direttore artistico Victor Yari Milani nella serata di ieri, segnando un punto di svolta per l’Hellwatt Festival di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hellwatt Festival: C.Volo interrompe il rapporto con il direttore artistico Notizie correlate Hellwatt Festival, Victor Milani non è più il direttore artisticoReggio Emilia, 6 maggio 2026 – Victor Yari Milani non è più il direttore artistico di Hellwatt Festival. Seoul World Sound Festival 2026, il terrasinese Nuccio Anselmo nominato direttore artisticoIl terrasinese Nuccio Anselmo è stato nominato direttore artistico del Seoul World Sound Festival 2026, una delle manifestazioni musicali più attese... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hellwatt Festival, esce Yari Milani; Hellwatt Festival, concluso il rapporto con Victor Yari Milani; La prima edizione di Hellwatt Festival: la line-up; Hellwatt Festival, esce Yari Milani. L’Hellwatt festival di Reggio Emilia è nel caosL'enorme evento che dovrebbe ospitare Kanye West ha cacciato il controverso direttore artistico e ora deve rimettere assieme i pezzi ... ilpost.it Hellwatt Festival, fuori il direttore artistico Victor Yari Milani: i retroscena. VIDEOREGGIO EMILIA – Si separano le strade dell’Hellwatt Festival – in programma alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 4, 5, 11,17 e 18 luglio – e del suo direttore artistico Victor Yari Milani. Riguardo il f ... reggionline.com Campovolo, divorzio fra l’Hellwatt festival e il direttore artistico Victor Yari Milani x.com Victor Yari Milani non è più il direttore artistico dell’Hellwatt Festival, il maxi evento musicale in programma a luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia con artisti internazionali e già finito al centro di polemiche e discussioni, per la partecipazione di Kanye West. - facebook.com facebook