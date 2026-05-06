Il match tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si conclude con un pareggio 1-1, portando il club francese in finale di Champions League. La partita si gioca alla Puskas Arena di Budapest, con la finale prevista per sabato 30 maggio. Il risultato consente al PSG di raggiungere l’Arsenal, già qualificato, per la partita decisiva della competizione europea.

Il Paris Saint-Germain pareggia 1-1 contro il Bayern Monaco e raggiunge l’ Arsena l in finale di Champions League, in programma sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Un grande risultato per la squadra di Luis Enrique, che tenta una storica doppietta dopo la vittoria nella passata edizione in finale contro l’Inter. Dopo lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi, niente festival del gol alll’Allianz Arena. Il Psg, trascinato da un grande Kvaratskhelia, legittima il passaggio del turno con una prestazione di grande caratura. La squadra di Luis Enrique ci mette appena due minuti e ventidue secondi per passare in vantaggio grazie ad Ousmane Dembélé, che trasforma in rete l’assist di Kvaratskhelia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finisce 1-1 tra Bayern e Psg: la squadra di Luis Enrique vola in finale di Champions

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