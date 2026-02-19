Nuovo Lexus RZ il suv elettrico pronto a conquistare le strade italiane

Il nuovo Lexus RZ ha fatto il suo debutto in Italia, portando un SUV elettrico che combina stile e tecnologia. La casa giapponese punta a far risaltare le sue caratteristiche innovative, tra cui tre versioni diverse: RZ 350e, RZ 500e e RZ 550e F-Sport. Ognuna offre prestazioni elevate e lunghe autonomie, con tempi di ricarica rapidissimi, appena 30 minuti per raggiungere l’80%. Le strade italiane si preparano a accogliere un modello che promette di cambiare il modo di guidare i SUV elettrici.

RZ, due lettere che fanno la differenza. E che cristallizzano il temperamento di nuovo Lexus RZ, il suv elettrico pronto a conquistare le strade italiane non soltanto con la forma di un’ammiraglia di lusso ma soprattutto con innovative tecnologie di elettrificazione che riguardano tutta la nuova gamma e dunque RZ 350e a trazione anteriore con potenza di 165 KW (224 CV) e autonomia di 568 km, RZ 500e a trazione integrale con potenza di 280 KW (381 CV) e autonomia di 456 km e RZ 550e F-Sport a trazione integrale con potenza di 300 KW (408 CV) e autonomia di 450 km, tutti con tempi di ricarica ridotti, soli 30 minuti per passare dal 10% fino all’80% di carica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovo Lexus RZ, il suv elettrico pronto a conquistare le strade italiane Lexus Rz, aperti gli ordini per l'Italia: prezzi e versioniSono aperti gli ordini per la Lexus Rz in Italia, disponibile da gennaio 2026. Kia EV5: come va il nuovo Suv elettrico coreanoLa Kia EV5 arriva sul mercato come un nuovo Suv elettrico che punta forte sul comfort e sulla qualità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lexus RZ, lo steer-by-wire reinventa la guida: ecco come funziona; Lexus RZ - Il pacchetto One Motion Grip sbarca in Italia con lo steer?by?wire e il volante?cloche; Lexus RZ ?steer by wire, come funziona lo sterzo a filo; Il volante a cloche di Lexus debutta con tempismo perfetto. Steer-by-wire: il nuovo sterzo da favola di LexusIl sistema steer-by-wire di Lexus debutta su RZ e introduce uno sterzo completamente elettronico più preciso, fluido e intuitivo. missionline.it Il sistema steer-by-wire Lexus debutta sul SUV elettrico RZDa sempre Lexus esplora costantemente ogni opportunità per migliorare i livelli di sicurezza, le prestazioni, il comfort e, non da ... motorinolimits.com BiAuto Lexus Firenze. Kanye West · God Is. Grande successo per il brunch di domenica 8 febbraio da Tiratissima Prato. Un appuntamento esclusivo che ha visto protagonista il Nuovo Lexus LM, presentato in un contesto raffinato tra design, comfort e test drive facebook