Un nuovo SUV elettrico sportivo di Mercedes-AMG è in programma tra il 2026 e il 2027. Il veicolo sarà costruito da zero come modello AMG, distinguendosi dai modelli EQ attuali, e non si limiterà a essere una versione potenziata di un SUV già esistente. La casa automobilistica ha annunciato che il lancio avverrà entro la fine del decennio, ma senza fornire dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche.

Il SUV elettrico sportivo Mercedes-AMG previsto tra 2026 e 2027 sarà qualcosa di completamente diverso dagli attuali EQ: non un semplice SUV elettrico “potenziato”, ma un modello sviluppato da zero come vera AMG. Ecco come sarà (in base alle informazioni più aggiornate ) Piattaforma e filosofia: nasce come AMG puro. Userà la nuova piattaforma dedicata AMG.EA. Non sarà derivato da modelli come Mercedes-Benz EQS SUV o EQE SUV. Obiettivo: riportare il DNA AMG anche nell’elettrico (sensazioni, sound, guida). In pratica: sarà il primo SUV elettrico “vero AMG”, non una versione elaborata. Prestazioni: oltre 1.000 CV. Configurazione tri-motore (1 anteriore + 2 posteriori). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuovo suv elettrico Mercedes-AMG: lo vedremo nel 2027

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