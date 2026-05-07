Lexus Tz | annunciato un nuovo maxi Suv a 6 posti elettrico

Il marchio del gruppo Toyota ha comunicato l’arrivo di un nuovo modello di maxi SUV elettrico, progettato per ospitare sei passeggeri. Si tratta di un veicolo di dimensioni elevate, destinato a essere inserito nella gamma di auto a zero emissioni del marchio. La presentazione ufficiale del modello è prevista per il prossimo anno, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o sul prezzo.

Lexus ha annunciato l'arrivo di una nuova auto elettrica: si tratta di Lexus Tz, un Suv a batterie lungo oltre cinque metri e dotato di tre file di sedili. Il veicolo condivide la base tecnica con Toyota Highlander e Subaru Getaway, posizionandosi sul mercato come concorrente diretto di Volvo Ex90 e Kia Ev9. Lexus Tz, quindi, punta ad un mercato di nicchia in cui la motorizzazione elettrica offre il vantaggio di aumentare comfort e spazio, ma porta con sé lo svantaggio degli alti consumi nei tragitti autostradali. A questo problema, però, Lexus risponde con una batteria decisamente generosa. La vettura misura 5.100 mm di lunghezza, 1.990 mm di larghezza e 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lexus Tz: annunciato un nuovo maxi Suv a 6 posti elettrico Notizie correlate Lexus TZ, il nuovo suv elettrico a sei posti arriverà in Europa nel 2027 – FOTO‹ › 1 / 7 lexus tz ‹ › 2 / 7 lexus tz ‹ › 3 / 7 lexus tz ‹ › 4 / 7 lexus tz ‹ › 5 / 7 lexus tz ‹ › 6 / 7 lexus tz ‹ › 7 / 7 lexus tz Lexus ha svelato... Leggi anche: Nuovo Lexus RZ, il suv elettrico pronto a conquistare le strade italiane Una raccolta di contenuti Lexus batte Tesla per un SUV familiare di lusso a 3 file negli Stati Uniti con l'abitacolo più silenziosoTesla non ha molto da offrire alle famiglie numerose negli Stati Uniti al momento, anche se questo potrebbe cambiare con l'introduzione di un SUV Cybertruck. Nel frattempo, Lexus l'ha battuta con un S ... notebookcheck.it Lexus TZ, il nuovo suv elettrico a sei posti arriverà in Europa nel 2027 – FOTOAnteprima mondiale per il maxi modello premium a batteria con tre file di sedili, autonomia fino a 530 chilometri e tanto spazio all'interno. Arriva nel 2027 ... ilfattoquotidiano.it