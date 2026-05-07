Un ex giocatore del Liverpool ha criticato la squadra definendola arrogante, mentre un altro attaccante è stato invitato a rafforzarsi per poter competere con i Reds. L’attaccante svedese, in particolare, è stato messo in discussione dopo una stagione segnata da problemi fisici, con suggerimenti che dovrebbe adottare un approccio più deciso per migliorare le proprie prestazioni. La vicenda si inserisce nelle recenti tensioni tra alcuni calciatori e il club.

2026-05-07 11:39:00 Breaking news: Ad Alexander Isak è stato detto che ha bisogno di “rafforzarsi” e accusato di non fare abbastanza per giocare per il Liverpool dopo una stagione devastata da un infortunio. Isak è stato il più costoso di una serie di acquisti fatti dai Merseysiders la scorsa estate, arrivando dal Newcastle per un record britannico di 125 milioni di sterline, ma ha visto il suo anno di debutto ad Anfield gravemente interrotto. È arrivato a corto di forma e poi si è rotto una gamba nell’atto di segnare al Tottenham a dicembre. Dopo aver gradualmente recuperato, ha poi saltato la sconfitta di domenica contro il Manchester United a causa di quello che è stato descritto come un “leggero stiramento all’inguine”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex stella del Liverpool attacca i Reds “arroganti” e accusa Isak di essere debole: “Ha bisogno di indurirsi”

Notizie correlate

Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Vittoria parigina sui Reds che ritrovano IsakQuarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain:...

L’Atletico Madrid punta all’attaccante del Liverpool Alexander IsakRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.