Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, l’Atletico Madrid sarebbe interessato ad ingaggiare Alexander Isak dal Liverpool nella finestra di mercato estiva Fichajes. Isak è arrivato al Liverpool dai rivali della Premier League Newcastle United solo nell’estate del 2025, ma l’attaccante della nazionale svedese ha avuto problemi di infortuni e non è riuscito a ottenere l’impatto desiderato ad Anfield. È stato riferito dai media spagnoli che i giganti della Liga, l’Atletico, hanno preso in simpatia Isak e hanno intenzione di ingaggiarlo dal Liverpool nell’estate del 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Atletico Madrid punta all’attaccante del Liverpool Alexander Isak

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