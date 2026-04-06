Il 8 aprile alle ore 21, nella fase dei quarti di finale di Champions League, il Paris Saint Germain affronta il Liverpool. La gara si svolge nello stesso stadio del confronto dello scorso anno, che aveva aperto il cammino dei parigini in questa competizione. Il Liverpool torna in campo con Isak tra i convocati, mentre le formazioni e le quote di scommessa sono già state rese note.

Quarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain: l’avversario è un Liverpool lontano parente di quello della scorsa stagione. I parigini nonostante qualche battuta a vuoto hanno ripreso la vetta del campionato e marciano spediti verso l’ennesimo titolo in patria, mentre negli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Vittoria parigina sui Reds che ritrovano Isak

Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiQuarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain:...

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Pronostico Paris Saint-Germain vs Liverpool – 8 Aprile 2026La serata di UEFA Champions League del 8 Aprile 2026 alle 21:00 al Parc des Princes promette intensità tecnica e ritmo elevato. Paris Saint-Germain e ... news-sports.it

Paris Saint-Germain - Liverpool | Comment Dominik Szoboszlai est devenu la référence des coups de pied arrêtésA Liverpool, Dominik Szoboszlai a hérité d'une responsabilité qui aurait dû lui revenir beaucoup plus tôt : il est le principal tireur de coups de pied arrêtés. eurosport.fr

108 giorni dopo il brutto fallo di Micky van de Ven, Alexander Isak torna a disposizione del Liverpool. Arne Slot lo ha convocato per l'andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Paris Saint-Germain, in programma mercoledì 8 aprile alle 21:00 x.com

#Ligue1, Nell'anticipo della 28° giornata del campionato francese il Paris Saint-Germain ha battuto 3-1 il #Tolosa. In classifica il Psg si porta a più quattro sul Lens. impegnato stasera sul campo del Lille. - facebook.com facebook