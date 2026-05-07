L' ex presidente dell' Aia Zappi e il nuovo designatore Tommasi testimoni nell' inchiesta sugli arbitri

L'ex presidente dell'Aia Antonio Zappi e il nuovo designatore degli arbitri Dino Tommasi sono stati chiamati a testimoniare nell'ambito di un'inchiesta riguardante gli arbitri. Entrambi sono stati ascoltati in merito a questioni legate all'organizzazione e alle decisioni prese nel settore arbitrale. L'inchiesta riguarda aspetti procedurali e comportamentali, con approfondimenti sulle eventuali responsabilità di figure di rilievo nel settore.

AGI - L ’ex presidente dell’Aia Antonio Zappi e il designatore degli arbitri Dino Tommasi, che ha sostituito l’auto-sospeso Gianluca Rocchi, saranno sentiti domani in Procura a Milano come persone informate sui fatti dal pm Maurizio Ascione nell’ambito dell ’inchiesta con al centro il reato di frode sportiva. Rocchi è accusato di presunte interferenze nella Sala Var di Lissone e per avere contribuito con altri a ‘combinare’ designazioni “gradite” all’Inter. Lo apprende l’AGI da fonti qualificate. Si alza il livello delle testimonianze col coinvolgimento degli attuali ed ex a vertici del mondo arbitrale. Il 29 aprile scorso Zappi è decaduto dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il suo ricorso contro i 13 mesi di squalifica per pressioni indebite esercitate sui vertici degli organi tecnici di serie A e serie B.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'ex presidente dell'Aia Zappi e il nuovo designatore Tommasi testimoni nell'inchiesta sugli arbitri Notizie correlate AIA: Dino Tommasi nuovo designatore arbitriLa decisione formalizzata dal comitato nazionale dell’Aia: “Scelta legata alla continuità del lavoro svolto, in cui ha dimostrato importanti doti a... Zappi, il presidente dell’AIA rompe il silenzio sull’inibizione: «Ho grande fiducia. Inchiesta arbitri? Ho mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni»Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arbitri, respinto il ricorso di Zappi: confermati 13 mesi di squalifica, decade da presidente dell'Aia; Zappi decade da presidente Aia: respinto ricorso contro squalica; Arbitri, respinto il ricorso: Zappi decade da presidente dell'AIA; Gli arbitri restano anche senza presidente: Zappi è decaduto, respinto il suo ricorso. Chi conosce questa vicenda sa bene cosa è realmente accaduto. Arbitri, respinto il ricorso di Zappi: confermati 13 mesi di squalifica, decade da presidente dell'AiaL’ormai ex presidente dell’Associazione italiana arbitri, accusato di pressioni indebite per ottenere le dimissioni dei designatori di Serie C e D Ciampi e Pizzi con l’obiettivo di influenzare le nomi ... editorialedomani.it Antonio Zappi decade da presidente Aia: respinto ricorso contro squalificaÈ arrivata la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che ha respinto il ricorso di Antonio Zappi contro i 13 mesi di squalifica comminati all'ormai ex n.1 dei fischietti italian ... tg24.sky.it Il caso-Zappi ai titoli di coda, l’AIA non può continuare allo sbando: ecco le mosse - facebook.com facebook Il caso- #Zappi ai titoli di coda, l’AIA non può continuare allo sbando: ecco le mosse x.com