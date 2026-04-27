AIA | Dino Tommasi nuovo designatore arbitri

Il comitato nazionale dell'AIA ha annunciato la nomina di Dino Tommasi come nuovo designatore degli arbitri. La scelta è stata ufficializzata recentemente e si basa sulla volontà di garantire continuità nelle direzioni delle squadre arbitrali. Tommasi prenderà il ruolo con l'obiettivo di coordinare le attività e supervisionare gli arbitri nelle competizioni ufficiali. La nomina rappresenta una modifica importante all'interno dell'organizzazione arbitrale.

La decisione formalizzata dal comitato nazionale dell’Aia: “Scelta legata alla continuità del lavoro svolto, in cui ha dimostrato importanti doti a livello dirigenziale ricoprendo ruoli di primo piano” D ino Tommasi è il nuovo designatore ad interim degli arbitri di Serie A e B, dopo la decisione di autosospendersi da parte di Gianluca Rocchi. Francesco Massini, vicepresidente vicario, in una nota dell’Aia la definisce “una scelta legata alla continuità del lavoro svolto, in vista delle ultime partite di Serie A e B e della finale di Coppa Italia. Dino Tommasi, dopo un eccellente trascorso sui terreni di gioco che lo ha portato ad arbitrare in Serie A, ha dimostrato in questi anni importanti doti a livello dirigenziale, ricoprendo ruoli nazionali di primo piano”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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