Venerdì sera alle 21:00 si svolgerà al Ciutat de Valencia la partita tra Levante e Osasuna, inaugurando il turno 35 del campionato di Liga. La squadra di casa, posizionata al penultimo posto, cerca di mantenere vive le speranze di salvezza, mentre l’Osasuna arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

La prima partita del turno numero 35 di Liga si giocherà venerdì notte al Ciutat de Valencia e vedrà il Levante ospitare l’Osasuna: è un incrocio molto interessante, con i padroni di casa che nonostante il penultimo posto stanno provando in ogni modo a credere nella salvezza. La sconfitta nel derby valenciano col Villarreal ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Osasuna (venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata inizia dal Ciutat de Valencia

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