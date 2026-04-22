Giovedì 23 aprile 2026 alle 19:00 si svolgerà la partita tra Levante e Siviglia al Ciutat de Valencia. La gara fa parte del turno infrasettimanale di Liga e si prevede una sfida equilibrata, con almeno un gol per parte. Negli ultimi tempi, la quota salvezza si è alzata, e la competizione si è intensificata, rendendo questa partita particolarmente interessante per le squadre coinvolte e i tifosi.

La quota salvezza si sta alzando nelle ultime giornate, il livello di competitività si è elevato tantissimo e la lotta è sempre più appassionante: il turno infrasettimanale di Liga regalerà una sfida molto importante giovedì notte, al Ciutat de Valencia. Il Levante, penultimo con 29 punti, ospiterà il Siviglia, sedicesimo, con cinque punti in più:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Siviglia (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al Ciutat de Valencia

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