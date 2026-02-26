Saranno Levante e Alaves le squadre che daranno inizio alle danze per il turno numero 26 di Liga spagnola: la sfida avverrà nel consueto anticipo del venerdì notte e metterà in palio importanti punti salvezza. Per i Granotas, siamo quasi alle ultime chiamate: 18 punti in classifica sono davvero pochi, il Maiorca terzultimo dista 6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Levante-Alaves (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata inizia al Ciutat de Valencia

