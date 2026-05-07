Levante diva rock sul palco | spacchi trasparenze e tatuaggi in vista

Durante un recente concerto, l’artista si è esibita sul palco indossando abiti trasparenti e mostrando numerosi tatuaggi, attirando l’attenzione del pubblico. La performance è stata caratterizzata da momenti di coinvolgimento intenso e scene visivamente impattanti. Tra effetti di luce e movimenti studiati, la cantante ha dato vita a uno spettacolo che ha superato la semplice esibizione musicale, creando un’atmosfera quasi cinematografica.

Certe artiste riescono a trasformare un concerto in qualcosa che va oltre la musica. Un immaginario preciso, quasi cinematografico, fatto di luci, movimenti e abiti che diventano parte integrante del racconto. Levante appartiene decisamente a questa categoria. E durante la data romana del tour Dell’Amore Live all’ Atlantico lo ha dimostrato ancora una volta, salendo sul palco con un look che sembra sospeso tra romanticismo anni Novanta e sensualità dark. Levante sceglie il rosa cipria più sensuale del tour. Per il concerto all’ Atlantico di Roma, Levante punta tutto su un abito sottoveste in satin rosa cipria, fluido e leggerissimo, capace di seguire ogni movimento sul palco senza mai irrigidirsi.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Levante diva rock sul palco: spacchi, trasparenze e tatuaggi in vista Notizie correlate Leggi anche: I look di Arisa ai David di Donatello 2026: trasparenze e tagli sul red carpet, cristalli sul palco Michelle Hunziker a Battiti Live Spring: sul palco trasparenze e cristalli, nel backstage coperta di pileIeri sera è partita l'edizione Spring di Battiti Live e a condurla c'era Michelle Hunziker con Alvin.