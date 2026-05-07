I look di Arisa ai David di Donatello 2026 | trasparenze e tagli sul red carpet cristalli sul palco

Durante i David di Donatello 2026, Arisa ha attirato l’attenzione con due look distinti. Sul red carpet ha sfoggiato un completo scuro con trasparenze e tagli decisi, mentre sul palco ha indossato un abito ricco di cristalli che brillavano sotto le luci. L’artista ha mostrato due stili molto diversi in una serata che ha visto anche altre star presentarsi con outfit eleganti e ricercati.

Arisa è stata una delle grandi protagoniste dei David di Donatello 2026. Arrivata sul red carpet con un provocante completo dark, durante la serata si è cambiata e ha lasciato trionfare gli scintillii.🔗 Leggi su Fanpage.it

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