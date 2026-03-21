Michelle Hunziker a Battiti Live Spring | sul palco trasparenze e cristalli nel backstage coperta di pile

Ieri sera è iniziata l'edizione Spring di Battiti Live, con Michelle Hunziker e Alvin che hanno condotto lo spettacolo. Sul palco, la conduttrice ha indossato un outfit trasparente decorato con cristalli, mentre nel backstage si è coperta con un pile. La serata ha visto anche esibizioni e interventi di vari artisti, portando musica e intrattenimento nella città.

Ieri sera è partita l'edizione Spring di Battiti Live e a condurla c'era Michelle Hunziker con Alvin. La conduttrice, apparsa tra cristalli e trasparenze sul palco, nel backstage si è protetta dal freddo con una caldissima coperta di pile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke Leggi anche: BOOM! Michelle Hunziker al timone di Battiti Live Spring e Karaoke Contenuti utili per approfondire Michelle Hunziker Temi più discussi: Battiti Live Spring, oltre 5mila allo show: Ferrara come a Sanremo. Delirio per Michelle Hunziker e Alvin; In arrivo TIM Battiti Live Spring condotto da Michelle Hunziker; TIM Battiti Live Spring, arriva su Canale 5 il concerto primaverile condotto da Michelle Hunziker; Tim Battiti Live Spring 2026 sembra Sanremo, da Sal Da Vinci a Serena Brancale: cast completo e date dei concerti. Battiti Live 2026 Spring con Michelle Hunziker su Canale 5: cast, cantanti ed anticipazioniIl Battiti Live 2026 Spring torna in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker e Alvin: scopriamo il cast e cantanti ospiti. superguidatv.it TIM Battiti Live Spring, diretta streaming e cast | Prima puntata Ferrara, 20 marzo: da Baby K a ClaraTIM Battiti Live Spring, diretta streaming e il cast prima puntata 20 marzo a Ferrara: tutti gli artisti sul palco, da Baby K a Clara ... ilsussidiario.net Michelle Hunziker e Alvin a Ferrara pronti per salire sul palco e registrare le prime puntate di Battiti Live Spring che andranno in onda su Canale 5 #michellehunziker #battitilive facebook