Leucemia linfatica cronica | l’AIFA approva il nuovo farmaco Lilly

L’AIFA ha approvato un nuovo farmaco prodotto da Lilly destinato al trattamento della leucemia linfatica cronica. Il farmaco, chiamato pirtobrutinib, agisce bloccando una proteina coinvolta nella crescita delle cellule leucemiche. Questo medicinale si distingue per un meccanismo molecolare diverso rispetto ai farmaci precedenti, che può aiutare a superare le resistenze sviluppate dai trattamenti già disponibili. La sua approvazione rappresenta un nuovo passo nella gestione della malattia.

? Cosa scoprirai Come agisce il pirtobrutinib per superare le resistenze dei farmaci precedenti?. Perché questo nuovo meccanismo molecolare cambia la gestione della malattia?. Chi sono i pazienti che possono beneficiare subito della rimborsabilità AIFA?. Quali sono i dati clinici che confermano l'efficacia del nuovo trattamento?.? In Breve L'AIFA ha stabilito la rimborsabilità del farmaco il 26 marzo 2026.. In Italia si registrano circa 3000 nuovi casi di LLC ogni anno.. Il 40% delle diagnosi riguarda pazienti con età superiore ai 75 anni.. I professori Paolo Ghia e Pier Luigi Zinzani confermano l'efficacia clinica.. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità del pirtobrutinib per gli adulti affetti da leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria, secondo quanto stabilito nella Ufficiale il 26 marzo 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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