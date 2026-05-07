leucemia linfatica cronica da aifa nuova indicazione per farmaco lilly

L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato una nuova indicazione per un farmaco prodotto da Lilly destinato ai pazienti con leucemia linfatica cronica. La malattia, che colpisce circa 3 mila persone in Italia, potrà ora essere trattata con questa opzione terapeutica. La decisione deriva da studi clinici che hanno dimostrato l’efficacia del farmaco in questa specifica condizione.

Nuova opzione terapeutica efficace per i pazienti con leucemia linfatica cronica, malattia che – secondo le stime – conta in Italia circa 3.000 nuovi casi all’anno. Lilly annuncia infatti che l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di pirtobrutinib per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Ora dunque il farmaco – già autorizzato per altre indicazioni – è disponibile per i pazienti che sono stati precedentemente trattati con un inibitore covalente della tirosina chinasi di Bruton (BTK). Un po’ di storia. Dal 2023 pirtobrutinib è rimborsato in Italia nel trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma a cellule mantellari.🔗 Leggi su Lapresse.it

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