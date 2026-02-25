Leucemia linfatica cronica una nuova molecola contro la resistenza ai farmaci | docente Lum nello studio internazionale

Il lavoro, pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, porta la firma anche della professoressa Carmela Dell’Aversana, docente in Patologia Generale dell’Università Lum Giuseppe Degennaro Una nuova molecola come 'arma intelligente' contro le resistenze ai farmaci nella lotta alla leucemia linfatica cronica. Nello studio internazionale, che ha portato all'identificazione della molecola UVI5008, c'è anche il contributo della professoressa Carmela Dell’Aversana, docente in Patologia Generale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro. Rispetto agli inibitori convenzionali, la... 🔗 Leggi su Baritoday.it

