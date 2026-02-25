Leucemia linfatica cronica una nuova molecola contro la resistenza ai farmaci | docente Lum nello studio internazionale
Il lavoro, pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, porta la firma anche della professoressa Carmela Dell’Aversana, docente in Patologia Generale dell’Università Lum Giuseppe Degennaro Una nuova molecola come 'arma intelligente' contro le resistenze ai farmaci nella lotta alla leucemia linfatica cronica. Nello studio internazionale, che ha portato all'identificazione della molecola UVI5008, c'è anche il contributo della professoressa Carmela Dell’Aversana, docente in Patologia Generale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro. Rispetto agli inibitori convenzionali, la... 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche:
Ricerca: Leucemia linfatica cronica, contro resistenza a farmaci scoperta molecola UVI5008
Leucemia linfatica cronica, la scoperta dei ricercatori dell'Università di Perugia
Temi più discussi: Ricerca: Leucemia linfatica cronica, contro resistenza a farmaci scoperta molecola UVI5008; L'approvazione da parte della FDA del trattamento combinato di AbbVie/AstraZeneca potrebbe stabilire un nuovo standard per il cancro del sangue a crescita lenta; Titolo AbbVie (ABBV): la FDA approva la nuova combinazione Venclexta-Calquence per la LLC — cosa aspettarsi lunedì; Trump: America è tornata, questa è età dell’oro.
Leucemia linfatica cronica, una nuova molecola contro la resistenza ai farmaci: docente Lum nello studio internazionaleIl lavoro, pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, porta la firma anche della professoressa Carmela Dell’Aversana, docente in Patologia Generale dell’Università Lum Giuseppe Degennaro ... baritoday.it
Ricerca: Leucemia linfatica cronica, contro resistenza a farmaci scoperta molecola UVI5008(Adnkronos) - La ricerca sulla Leucemia linfatica cronica (Cll) compie un passo significativo grazie a uno studio internazionale che ha identificato una ... tuobenessere.it
Sondaggio Globale sui Pazienti con linfoma e leucemia linfatica cronica (LLC): buone notizie! Oltre 100 persone in Italia lo hanno già compilato permettendo la futura creazione di un report specifico per il nostro Paese. Ma non fermiamoci ora perché anche la - facebook.com facebook