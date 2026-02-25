Ricerca | Leucemia linfatica cronica contro resistenza a farmaci scoperta molecola UVI5008

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - La ricerca sulla Leucemia linfatica cronica (Cll) compie un passo significativo grazie a uno studio internazionale che ha identificato una molecola innovativa (UVI5008) in grado di superare uno dei principali limiti delle terapie attuali: la resistenza ai farmaci. Il lavoro, dal titolo ‘UVI5008: the first reversible, non-covalent Bruton's tyrosine kinase epi-inhibitor for B-cell malignancies', è stato pubblicato su Journal of Hematology & Oncology (Impact Factor: 40,4), una delle riviste più autorevoli nel panorama dell'onco-ematologia internazionale. "Lo studio - spiega Carmela Dell'Aversana, docente di Patologia generale del dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università Lum Giuseppe Degennaro - descrive lo sviluppo del primo epi-inibitore non covalente e reversibile diretto contro Bruton's tyrosine kinase (Btk), una proteina fondamentale per la sopravvivenza e la proliferazione delle cellule tumorali B nella Cll". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche:

Leucemia linfatica cronica, la scoperta dei ricercatori dell'Università di Perugia

Leucemia linfatica cronica, con zanubrutinib sopravvivenza al 74% a 6 anni

Temi più discussi: Leucemia linfatica cronica ricaduta/refrattaria, tassi di riposta promettenti con le CAR-T bispecifiche LV20.19; L'approvazione da parte della FDA del trattamento combinato di AbbVie/AstraZeneca potrebbe stabilire un nuovo standard per il cancro del sangue a crescita lenta; Titolo AbbVie (ABBV): la FDA approva la nuova combinazione Venclexta-Calquence per la LLC — cosa aspettarsi lunedì.

Leucemia linfatica cronica: terapie avanzate personalizzate per pazienti over 80Team di ricerca guidato dall’Università di Padova ha coordinato uno studio chiave sulle terapie mirate per la cura della leucemia linfatica cronica. La leucemia linfatica cronica è un tumore raro ma ... lescienze.it

Leucemia linfatica cronica: scoperti nuovi marcatori per riconoscere le forme più aggressive grazie agli RNA circolatoriUn team internazionale di ricercatori ha compiuto un passo importante nella comprensione della leucemia linfatica cronica (CLL), una delle forme più diffuse di tumore del sangue. La scoperta riguarda ... lescienze.it

Una nuova strategia contro la leucemia linfonblastica acuta Un team di ricercatrici e ricercatori del nostro Ateneo e dello IOV - Istituto Oncologico Veneto ha identificato un possibile nuovo approccio per trattare la leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-AL - facebook.com facebook